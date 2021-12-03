Faridabad News: आज बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:25 AM IST
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फरीदाबाद। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए मंगलवार को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की बैठक सेक्टर-23 स्थित सर्कल कार्यालय, बल्लभगढ़ के सेक्टर-6, और ग्रेटर फरीदाबाद आईएमटी के सेक्टर-69 में आयोजित की जाएगी। बैठक में उपभोक्ता गलत बिल और गलत मीटर रीडिंग, बिजली कनेक्शन, मीटर और कम वोल्टेज से जुड़ी समस्या लेकर पहुंच सकते हैं। 50 हजार रुपये तक की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। संवाद
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