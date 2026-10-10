{"_id":"6aca30b96d530c20b00c4a92","slug":"elderly-man-robbed-of-cash-and-documents-after-being-drugged-with-pepsi-faridabad-news-c-24-1-pal1008-129014-2026-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: पेप्सी में नशीला पदार्थ पिलाकर बुजुर्ग से नकदी और दस्तावेज लूटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: पेप्सी में नशीला पदार्थ पिलाकर बुजुर्ग से नकदी और दस्तावेज लूटे

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:04 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:04 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

