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फरीदाबाद। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से जान गंवाने वाले करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग की पहचान धन सिंह के रूप में हुई है। तीन दिन बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर उनकी पहचान की। मृतक की बेटी रमा देवी ने बताया कि उनके पिता गुरु से अनुमति लेकर उनसे मिलने आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पार करते समय वह राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें सुनने और चलने में परेशानी होती थी। इसी वजह से वह ट्रेन को नहीं सुन सके और हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने पहले पहचान नहीं होने पर शिनाख्त के लिए सूचना जारी की थी। जांच अधिकारी एसआई धनीराम ने बताया कि पहचान की पुष्टि के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संवाद

- तीन दिन बाद परिजनों ने की शिनाख्त, राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई थी मौत