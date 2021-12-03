Faridabad News: कल से आठ ईएमयू रद्द, फरीदाबाद के यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए मंगलवार से ट्रेन संचालन में बदलाव हो जाएगा। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक आठ ईएमयू रद्द रहेंगी। इसके अलावा कई एक्सप्रेस ट्रेनों का फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराव भी नहीं होगा। ऐसे में दिल्ली, पलवल और आसपास के क्षेत्रों में रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचनी होगी। एक सितंबर की रात 12:05 बजे से 02:35 बजे तक काम होगा। इसके बाद दो सितंबर से 14 अक्टूबर तक रोजाना रात 12:05 बजे से सुबह 03:05 बजे तक निर्माण कार्य चलेगा। 15 अक्टूबर को भी रात 12:05 बजे से 02:35 बजे तक ब्लॉक रहेगा।64908 शकूरबस्ती-बल्लभगढ़ ईएमयू, 64071 बल्लभगढ़-शकूरबस्ती ईएमयू, 64052 गाजियाबाद-पलवल ईएमयू, 64015 पलवल-शकूरबस्ती ईएमयू, 64078 नई दिल्ली-पलवल ईएमयू, 64057 पलवल-गाजियाबाद ईएमयू, 64012 शकूरबस्ती-पलवल ईएमयू और 64013 पलवल-शकूरबस्ती ईएमयू एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी।इसके साथ ही 43 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों का फरीदाबाद में ठहराव नहीं होगा। रेलवे की ओर से स्टेशन पर उद्घोषणा और सूचना पट्ट के माध्यम से यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। यात्रियों के लिए जरूरी है कि स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि अचानक बदलाव के कारण परेशानी न हो।