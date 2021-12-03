Faridabad News: साइबर ठगी के पांच मामलों में आठ आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। साइबर थाना एनआईटी और सेंट्रल थाना पुलिस ने ठगी के पांच अलग-अलग मामलों का पर्दाफाश कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न केवल ठगी की रकम अपने खातों में प्राप्त करने वाले खाताधारकों को पकड़ा है, बल्कि साइबर अपराधियों को कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है।पहले मामले में 99 एकड़ एप पर मकान किराये का विज्ञापन डालने वाले व्यक्ति से 99 हजार रुपये ठग लिए गए। ठगों ने यूपीआई और बैंक डिटेल भरवाकर खाते से 60 हजार और 39 हजार रुपये उड़ा दिए। पुलिस ने पवन कुमार निवासी अंबेडकर नगर, यूपी, हाल गुरुग्राम को गिरफ्तार किया। पवन के खाते में ठगी के रुपये आए थे, जिसने सोशल मीडिया के जरिए अपना खाता ठगों को उपलब्ध कराया था। 15 अगस्त को एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उसके खाते से 68 हजार रुपये निकाल लिए गए। मामले में एनआईटी थाना पुलिस ने ग्वालियर निवासी पवन रजक और सुजल शर्मा को दबोचा। पवन के खाते में 46 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे, जबकि उस खाते से जुड़ी ई-मेल की रिकवरी आईडी सुजल के नाम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर थी।तीसरे मामले में सर्च इंजन से नंबर निकालकर गैस बुकिंग कराने के नाम पर केवाईसी लिंक भेजकर उत्तम नगर निवासी से 20 हजार रुपये ठगे गए। पुलिस ने जींद निवासी राहुल को गिरफ्तार किया, जिसके खाते में 11 हजार रुपये पहुंचे थे। वहीं चौथे व पांचवें मामले में सेक्टर-29 निवासी व्यक्ति के दो खातों से बिना किसी ओटीपी के एक लाख रुपये निकाल लिए गए। इस मामले में साइबर थाना सेंट्रल ने साहिल, गुरजस, बाबू सिंह और सतीश को गिरफ्तार किया। साहिल और सतीश के खातों में 50-50 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे, जबकि गुरजस और बाबू सिंह ने ये खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।