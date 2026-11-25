Faridabad News: क्रेडिट कार्ड की केवाईसी के नाम पर 76 हजार ठगे
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:22 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:22 PM IST
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फरीदाबाद। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन केवाईसी कराने का झांसा देकर चंदावली निवासी व्यक्ति से 76,664 रुपये ठग लिए गए। साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड की केवाईसी कराने को कहा। कुछ देर बाद खाते से रकम कट गई। जांच में सामने आया कि राहुल ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया था। आरोपी 12वीं पास और बेरोजगार है। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो
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