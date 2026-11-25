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फरीदाबाद। सेक्टर-29 चौक पर बुधवार शाम बाइक फिसलने से सड़क पर गिरे 40 वर्षीय रामेंद्र मिश्रा को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कुछ दूरी पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सेक्टर-29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी रामेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है। वह शीशा और एल्युमीनियम लगाने का काम करते थे। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे वह बाइक से किसी काम के लिए निकले थे। घर से कुछ दूरी पर सेक्टर-29 चौक के पास अचानक ब्रेक लगाने के दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वह सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान सेक्टर-29 पुल की तरफ से आ रहा डंपर उन्हें कुचलते हुए निकल गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया। रामेंद्र के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। संवाद

- सेक्टर-29 चौक पर हुआ हादसा, चालक कुछ दूरी पर डंपर छोड़कर फरार