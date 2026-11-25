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फरीदाबाद। फरीदाबाद की सिया सोरौत ने राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और हरियाणा का नाम रोशन किया है। राहुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छठी कक्षा की छात्रा सिया ने 24 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित ओपन नेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट के सब-जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। सिया ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़कर जीत दर्ज की। उनकी उपलब्धि पर परिवार, स्कूल प्रबंधन और शहर के लोगों ने खुशी जताई। स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने सिया को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद

- तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित टूर्नामेंट के सब-जूनियर वर्ग में किया शानदार प्रदर्शन