Faridabad News: मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:58 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:58 AM IST
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विश्वविद्यालय का यूरोपियन एकेडमिक आउटरीच-2026 अभियान संपन्न
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए ने जर्मनी की प्रतिष्ठित आरडब्ल्यूटीएच आखेन यूनिवर्सिटी के साथ ड्यूल डिग्री और अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप की संभावनाएं तलाशी हैं। विश्वविद्यालय का यूरोपियन एकेडमिक आउटरीच-2026 अभियान भी संपन्न हो गया है।
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी में आरडब्ल्यूटीएच आखेन का दौरा किया। इस दौरान मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। आठवें सेमेस्टर की इंटर्नशिप और शैक्षणिक आदान-प्रदान को लेकर भी बात हुई। कुलसचिव अजय रंगा और संजीव गोयल ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने आरडब्ल्यूटीएच आखेन के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में शैक्षणिक सहयोग पर विचार-विमर्श किया। दोनों संस्थानों के बीच ड्यूल डिग्री कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई।
प्रस्तावित सहयोग में मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री के विकल्प शामिल हैं। आठवें सेमेस्टर में आरडब्ल्यूटीएच आखेन में इंटर्नशिप की संभावनाएं भी हैं। छात्र और संकाय आदान-प्रदान तथा संयुक्त शोध गतिविधियों को भी सहयोग का हिस्सा बनाया जाएगा। कार्यक्रमों की पात्रता, अवधि, शुल्क और क्रेडिट ट्रांसफर जैसे नियम आगामी बैठकों में तय होंगे। इसके बाद दोनों विश्वविद्यालयों से वैधानिक स्वीकृति मिलने पर औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कुलपति संजय कौशिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप और ड्यूल डिग्री की पहल विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शैक्षणिक एवं शोध सुविधाओं से जोड़ने में मदद करेगी।
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विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए ने जर्मनी की प्रतिष्ठित आरडब्ल्यूटीएच आखेन यूनिवर्सिटी के साथ ड्यूल डिग्री और अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप की संभावनाएं तलाशी हैं। विश्वविद्यालय का यूरोपियन एकेडमिक आउटरीच-2026 अभियान भी संपन्न हो गया है।
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी में आरडब्ल्यूटीएच आखेन का दौरा किया। इस दौरान मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। आठवें सेमेस्टर की इंटर्नशिप और शैक्षणिक आदान-प्रदान को लेकर भी बात हुई। कुलसचिव अजय रंगा और संजीव गोयल ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने आरडब्ल्यूटीएच आखेन के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में शैक्षणिक सहयोग पर विचार-विमर्श किया। दोनों संस्थानों के बीच ड्यूल डिग्री कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई।
विज्ञापन
प्रस्तावित सहयोग में मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री के विकल्प शामिल हैं। आठवें सेमेस्टर में आरडब्ल्यूटीएच आखेन में इंटर्नशिप की संभावनाएं भी हैं। छात्र और संकाय आदान-प्रदान तथा संयुक्त शोध गतिविधियों को भी सहयोग का हिस्सा बनाया जाएगा। कार्यक्रमों की पात्रता, अवधि, शुल्क और क्रेडिट ट्रांसफर जैसे नियम आगामी बैठकों में तय होंगे। इसके बाद दोनों विश्वविद्यालयों से वैधानिक स्वीकृति मिलने पर औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कुलपति संजय कौशिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप और ड्यूल डिग्री की पहल विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शैक्षणिक एवं शोध सुविधाओं से जोड़ने में मदद करेगी।
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