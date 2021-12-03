Faridabad News: जर्जर सड़कों ने रोकी सिटी बसों की रफ्तार, पाली और धतीर के रूट बंद

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पाली चौक और दुधोला के पास बड़े गड्ढों से बार-बार खराब हो रही थीं लो-फ्लोर बसेंऔद्योगिक नगरी की जर्जर सड़कों के कारण फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की सिटी बस सेवा प्रभावित हो रही है। खराब सड़क और जगह-जगह बने गड्ढों के चलते पाली और धतीर जाने वाले दो प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब ऑटो, ई-रिक्शा और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ बस डिपो से 50 सिटी बसें 10 रूटों पर चलाई जाती है। सिटी बस लो फ्लोर होने की वजह से जर्जर सड़क पर चल नहीं पाती है। गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गर्मी की वजह से सिटी बस के इंजन में लगा बैलून फट जाता था और बस रास्ते में ही खड़ी हो जाती थी। इसके अलावा अगर बस किसी गड्ढे में टकरा जाती है, तो भी इंजन में दिक्कत आ जाती थी। जिस वजह से वह आए दिन खराब होती थी। उसी के चलते दो रूटों पर सिटी बस का संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।