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Faridabad News: दवाइयों की एक्सपायरी डेट पहचानने का मॉडल बनाया

Sat, 10 Oct 2026 01:26 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:26 AM IST
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Developed a model to identify the expiry dates of medicines.
इंस्पायर मानक प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता के लिए अन्या खरे का चयन
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12 और 13 अक्टूबर को भारत मंडपम में प्रदर्शित होगा प्रोटोटाइप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। रियान इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा अन्या खरे का चयन राष्ट्रीय स्तर की इंस्पायर मानक प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उन्होंने दवाइयों की एक्सपायरी डेट पहचानने से जुड़ा एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। हरियाणा के आठ विद्यार्थियों की परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें अन्या भी शामिल हैं।


कई बार नमी या अन्य कारणों से दवाइयों के पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट धुंधली हो जाती है। ऐसे में दवा की वैधता की जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता है। अन्या ने इसी समस्या को ध्यान में रखकर अपना मॉडल तैयार किया है। इसका उद्देश्य एक्सपायरी डेट की जानकारी पहचानने और उसे आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करना है। अन्या ने विद्यालय, जिला और राज्य स्तर की चयन प्रक्रिया में सफलता हासिल की। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी 12 और 13 अक्तूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। यहां विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनके मॉडल को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि अन्या राष्ट्रीय स्तर की पिस्टल निशानेबाज हैं। इसके अलावा वह लेखिका भी हैं और स्टैंड-अप कॉमेडी में रुचि रखती हैं।
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