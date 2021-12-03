Faridabad News: सेक्टर-10 में बिजली संकट के समाधान की मांग

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फरीदाबाद। सेक्टर-10 में बिजली की समस्या से करीब 200 घरों के लोग परेशान हैं। इसको लेकर निवासियों ने बैठक आयोजित की। बार-बार बिजली बाधित होने और पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी और उमस के बीच बिजली संकट ने लोगों की दिक्कत और बढ़ा दी है। समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने बिजली निगम से जल्द समाधान कराने की मांग की है।सेक्टर-10 आरडब्ल्यूए प्रधान शिव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बिजली आपूर्ति को लेकर परेशानी बनी हुई है। कई घरों में बिजली जाने के बाद लंबे समय तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती। इससे घरों में रहने वाले लोगों के साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी होती है। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों से क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था की जांच कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। बार-बार बिजली आने-जाने से बिजली उपकरणों को भी नुकसान का डर बना रहता है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर समस्या की वजह पता लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।