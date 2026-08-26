Faridabad News: राजस्व पोर्टल की खामियां दूर करने की मांग, राजस्व मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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डीसीएस रेंज और इंतकाल सॉफ्टवेयर में तकनीकी सुधार की मांग, एसोसिएशन ने कहा- जल्द दूर हों समस्याएंसंवाद न्यूज एजेंसीपलवल। राजस्व पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों और परेशानियों को दूर करने की मांग को लेकर बुधवार को एसोसिएशन की ओर से जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से राजस्व मंत्री विपुल गोयल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डीसीएस की रेंज में जरूरी सुधार करने तथा इंतकाल के सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमियों को दूर कर पोर्टल को सुचारु रूप से चलाने की मांग की गई।एसोसिएशन ने कहा कि पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कामकाज में आवश्यक पारदर्शिता लाने और लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। एसोसिएशन के प्रधान अमर सिंह भाटी ने बताया कि लंबे समय से राजस्व पोर्टल में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर पोर्टल को सुचारु किया जाए, ताकि कर्मचारियों और आमजन को राहत मिल सके।हेमंत शर्मा