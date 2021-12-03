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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Daylight robbery on Agra Canal Road; two rings snatched at gunpoint (or by brandishing a weapon)

Faridabad News: आगरा नहर मार्ग दिनदहाड़े लूट, हथियार दिखाकर दो अंगूठियां छीनी

Fri, 23 Oct 2026 01:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:07 AM IST
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Daylight robbery on Agra Canal Road; two rings snatched at gunpoint (or by brandishing a weapon)
बल्लभगढ़। फतेहपुर बिल्लौच से प्रहलादपुर माजरा की ओर आगरा नहर के रास्ते पर दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। एक बाइक सवार बदमाश ने हथियार दिखाकर लक्ष्मी नारायण से दो सोने की अंगूठियां छीन लीं। पुलिस को घटना की सूचना दी गई है।
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बल्लभगढ़ निवासी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि वह आगरा नहर के किनारे जा रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार होकर आरोपी आया। आरोपी ने उन्हें निशाना बनाया और हथियार दिखाकर धमकी दी। इसके बाद बदमाश ने उनकी दो सोने की अंगूठियां लूट लीं। लूटी गई अंगूठियों में से एक में कीमती हीरा जड़ा हुआ था। आरोपी ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दिनदहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आगरा नहर के रास्ते से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संवाद
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