Faridabad News: छात्रवृत्ति के लिए 16 नवंबर तक पोर्टल पर अपडेट करना होगा डाटा

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा तक के पात्र विद्यार्थियों को मिलने वाली मासिक छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए अब स्कूलों को जल्द डाटा अपडेट करना होगा। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड एमआईएस स्कूल पोर्टल पर 16 नवंबर तक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर बच्चों की प्रोत्साहन राशि अटक सकती है।दरअसल, एससी, बीसी-ए और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को मासिक स्कीम के तहत दूसरी और तीसरी तिमाही की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। इसके लिए स्कूलों को 4 नवंबर तक विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट करना था लेकिन कई स्कूलों ने अब तक यह काम पूरा नहीं किया है। इसे देखते हुए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्मरण पत्र जारी किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं से डाटा अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने और पात्र बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिलने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया और कक्षा इंचार्ज की जिम्मेदारी तय की जाएगी।