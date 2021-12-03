Faridabad News: क्राइम ब्रांच करेगी डेढ़ करोड़ की चोरी की जांच

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शाहपुर कलां गांव में पूर्व महिला सरपंच के घर हुई चोरी की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। सदर थाना पुलिस ने 19 सितंबर को मामले की फाइल तैयार कर क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। वारदात के बाद फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ मौके पर पहुंचकर जांच कर चुकी है।अब क्राइम ब्रांच की टीम चोरी से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच आगे बढ़ाएगी। पूर्व सरपंच के परिवार के घर से 70 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 3.50 लाख रुपये नकद चोरी हुए थे। शिकायतकर्ता देवीस्वरूप ने पुलिस को बताया कि चोरी हुए सोने में उनका 10 तोला, बेटे विकास का शादी का 20 तोला, दहेज में आया 15 तोला, बेटे हिमालय की शादी का 10 तोला और सबसे छोटे बेटे अमित की शादी का 15 तोला सोना शामिल है। वहीं पड़ोसी कृष्ण के घर से सात तोला सोना, 20 तोला चांदी और 20 हजार रुपये नकद चोरी हुए हैं। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 18 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को बुलाया गया था।