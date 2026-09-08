Faridabad News: गलत पार्किंग पर शिकंजा, अगस्त में 6,037 चालान
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:00 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:00 PM IST
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फरीदाबाद। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अगस्त में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में गलत पार्किंग के मामले सबसे अधिक रहे। अगस्त में गलत तरीके से वाहन पार्क करने पर 6,037 चालान किए गए। वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने के 4,165 और खतरनाक ड्राइविंग के 2,225 चालान किए गए। तीनों तरह के उल्लंघनों को मिलाकर अगस्त में कुल 12,427 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आंकड़ों के अनुसार गलत पार्किंग के मामलों में हुई कार्रवाई सबसे अधिक रही। इसके बाद गलत दिशा में वाहन चलाने और खतरनाक ड्राइविंग के मामले रहे। संवाद
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