Faridabad News: पारिवारिक रंजिश में की मारपीट, दंपती घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:18 PM IST
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बल्लभगढ़। सोतई गांव में पारिवारिक रंजिश में मनोज कुमार और उनकी पत्नी पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित मनोज कुमार ने अपने पिता और भाइयों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मनोज कुमार का आरोप है कि पारिवारिक रंजिश के चलते उनके पिता और भाइयों की शह पर प्रदीप नागर, शिवकुमार नागर और सोनू कुमार ने उन पर हमला किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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