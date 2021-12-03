Faridabad News: मृत सफाई कर्मियों के परिजनों को मुआवजा जारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:31 AM IST
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फरीदाबाद। प्रतापगढ़ एसटीपी और सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले तीन सफाई कर्मियों के परिजनों को नगर निगम प्रशासन ने मुआवजा राशि जारी कर दी है। निगम की ओर से आकाश और अनमोल के परिजनों को 18-18 लाख रुपये तथा जोगिंद्र के परिजनों को 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है।
नौ जून को प्रतापगढ़ स्थित एसटीपी की सफाई के दौरान आकाश और अनमोल की मौत हो गई थी। दोनों सफाईकर्मी एसटीपी की सफाई करने के लिए उतरे थे। हादसे में दोनों की जान चली गई। इसके बाद 11 जून को सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान जोगिंद्र की भी मौत हो गई थी। लगातार हुए इन हादसों के बाद सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठे थे।नगर निगम प्रशासन ने अब तीनों मृतक सफाई कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि सात सितंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ही निगम प्रशासन की ओर से मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार, मुआवजा राशि संबंधित मृतक कर्मचारियों के परिजनों को उपलब्ध करा दी गई है। इस कार्रवाई से हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
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नौ जून को प्रतापगढ़ स्थित एसटीपी की सफाई के दौरान आकाश और अनमोल की मौत हो गई थी। दोनों सफाईकर्मी एसटीपी की सफाई करने के लिए उतरे थे। हादसे में दोनों की जान चली गई। इसके बाद 11 जून को सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान जोगिंद्र की भी मौत हो गई थी। लगातार हुए इन हादसों के बाद सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठे थे।नगर निगम प्रशासन ने अब तीनों मृतक सफाई कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि सात सितंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ही निगम प्रशासन की ओर से मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार, मुआवजा राशि संबंधित मृतक कर्मचारियों के परिजनों को उपलब्ध करा दी गई है। इस कार्रवाई से हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
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