फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Compensation released to the families of deceased sanitation workers.

Faridabad News: मृत सफाई कर्मियों के परिजनों को मुआवजा जारी

Fri, 04 Sep 2026 12:31 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Compensation released to the families of deceased sanitation workers.
फरीदाबाद। प्रतापगढ़ एसटीपी और सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले तीन सफाई कर्मियों के परिजनों को नगर निगम प्रशासन ने मुआवजा राशि जारी कर दी है। निगम की ओर से आकाश और अनमोल के परिजनों को 18-18 लाख रुपये तथा जोगिंद्र के परिजनों को 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई है।
विज्ञापन


नौ जून को प्रतापगढ़ स्थित एसटीपी की सफाई के दौरान आकाश और अनमोल की मौत हो गई थी। दोनों सफाईकर्मी एसटीपी की सफाई करने के लिए उतरे थे। हादसे में दोनों की जान चली गई। इसके बाद 11 जून को सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान जोगिंद्र की भी मौत हो गई थी। लगातार हुए इन हादसों के बाद सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठे थे।नगर निगम प्रशासन ने अब तीनों मृतक सफाई कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि सात सितंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ही निगम प्रशासन की ओर से मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार, मुआवजा राशि संबंधित मृतक कर्मचारियों के परिजनों को उपलब्ध करा दी गई है। इस कार्रवाई से हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed