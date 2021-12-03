Faridabad News: दूसरे पक्ष की खड़ी कार में मारी टक्कर, चपेट में आने से चार घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। झाड़सैंतली गांव में एक नवंबर को एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच रास्ते में कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति ने अपनी कार से दूसरी पक्ष की खड़ी कार में पीछे से टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से चार लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने तीन नवंबर को लखन, जयप्रकाश और कुमार पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी लखन को तीन नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसे चार नवंबर को जमानत मिल गई।रेवती के मुताबिक, एक नवंबर की रात करीब नौ बजे लखन का किरायेदार वकील कुत्ते को गली में घुमा रहा था। इसी दौरान उनके भतीजे दीपक और वकील के बीच कहासुनी हो गई। वह मौके पर पहुंचे और अपनी कार रास्ते में खड़ी कर दोनों से बातचीत करने लगे। वकील ने लखन को फोन कर दिया। आरोप है कि लखन अपनी कार से वहां पहुंचा और उनकी खड़ी कार में पीछे से टक्कर मार दी। इससे पास खड़े चमन, प्रीति, विजयपाल और टेकचंद घायल हो गए। शिकायतकर्ता ने लखन पर कार से उतरकर हाथापाई करने और जयप्रकाश व कुमर पाल पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।गली में कुत्ता घुमाने पर भी विवादपुलिस के अनुसार, दोनों पक्ष एक ही खानदान के हैं और उनके घर एक एकड़ के दायरे में हैं। दोनों परिवारों के घरों के बीच एक साझा रास्ता है। रास्ते में कार खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। वहीं, शिकायतकर्ता रेवती ने विवाद की एक वजह कुत्ते को गली में घुमाने को भी बताया है। उनका आरोप है कि लखन ने कुत्ता पाल रखा है, जिसे वह खुला छोड़ देता है। कुत्ता पहले भी लोगों को परेशान कर चुका है और कुछ लोगों को काट चुका है।