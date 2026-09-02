Faridabad News: भजनों से भक्तिमय हुआ कॉलेज

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फरीदाबाद। डीएवी सेंचुरी कॉलेज में बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। बीएससी विभाग के सांस्कृतिक क्लब ने इस्कॉन मंदिर के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया। इस्कॉन टीम ने भजन और हरे कृष्ण संकीर्तन प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय बनाया। विद्यार्थियों ने हस्तशिल्प, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और वेशभूषा प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया। श्रीकृष्ण की लीलाओं और जन्माष्टमी पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। संवाद