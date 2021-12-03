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Faridabad News: बादलों और हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज, तीन डिग्री गिरा पारा

Sun, 11 Oct 2026 12:31 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:31 AM IST
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Clouds and winds have changed the weather; the mercury has dropped by three degrees.
आज बारिश की संभावना
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। पिछले कई दिनों से गर्मी और तेज धूप से परेशान शहरवासियों को शनिवार को कुछ राहत मिली। आसमान में बादल छाने और हवाएं चलने से मौसम का मिजाज बदल गया। इसके चलते अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तापमान 35 डिग्री से घटकर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

मौसम सुहावना होने से लोगों को दिन के समय गर्मी से राहत मिली। अब शहरवासियों को बारिश का इंतजार है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन दिनभर बादल छाने और हवाएं चलने के बावजूद बारिश नहीं हुई। पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को भी बारिश होने की संभावना है। यदि बारिश होती है तो तापमान में और गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप के कारण लोगों को दिन के समय घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी। शनिवार को मौसम में आए बदलाव से लोगों ने राहत महसूस की।
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हवा की गुणवत्ता में भी हुआ सुधार

मौसम में बदलाव के साथ वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। हवा चलने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली। शनिवार सुबह आठ बजे जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 98 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। इससे पहले गर्मी और स्थिर मौसम के कारण प्रदूषण को लेकर चिंता बनी हुई थी।
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