फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   City bus operations suspended for four days; passengers inconvenienced.

Faridabad News: चार दिन से सिटी बसों का संचालन बंद, यात्री परेशान

Sun, 11 Oct 2026 12:47 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
City bus operations suspended for four days; passengers inconvenienced.
सीएनजी की कमी के साथ वेतन का भुगतान नहीं होने से बढ़ रही समस्या
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सिटी बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से बस डिपो से संचालित 35 बसें पिछले चार दिनों से सीएनजी के अभाव में सड़कों पर नहीं उतर रही हैं। चार दिन बीतने के बावजूद बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोडवेज बसों और ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है।



कर्मचारियों के अनुसार सीएनजी की कमी के साथ वेतन का भुगतान नहीं होने की समस्या भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भुगतान नहीं होने के कारण बसों के संचालन में बाधा आ रही है। हालांकि, बसों का संचालन दोबारा कब शुरू होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed