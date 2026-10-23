Faridabad News: नृत्य, गायन और कला प्रतियोगिताओं में बच्चों ने लिया हिस्सा

विज्ञापन

विजेता मंडल स्तर पर करेंगे प्रतिभा का प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित बाल महोत्सव के तीसरे दिन बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 35 स्कूलों के 395 बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को अपनी कला और हुनर दिखाने के लिए मंच देना रहा।महोत्सव में एकल और समूह नृत्य, देशभक्ति गीत, एकल गायन, हरियाणवी रागिनी, कार्ड मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, थाली-कलश सजावट, दीया-कैंडल सजावट और हिंदी-अंग्रेजी सुलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ इनमें भाग लिया। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा ने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। मंडल स्तर के विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।जिला स्तर के विजेताओं को 14 नवंबर को बाल भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी अनिल मोरवाल, नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार मनचंदा सहित बाल भवन के कर्मचारी और अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपमंडल अधिकारी हन्नी बंसल मुख्य अतिथि रहे। विजेंद्र सरोत और पुरुषोत्तम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।