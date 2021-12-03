Faridabad News: मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए समय-सारिणी में बदलाव
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:31 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:31 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग ने समय-सारिणी में बदलाव किया है। इसके अनुसार एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह 30 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं, इनसे प्राप्त गणना प्रपत्रों के निपटान की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों के निपटान के लिए 15 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद 22 दिसंबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर-2026 की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग के निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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फरीदाबाद। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग ने समय-सारिणी में बदलाव किया है। इसके अनुसार एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह 30 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं, इनसे प्राप्त गणना प्रपत्रों के निपटान की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों के निपटान के लिए 15 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद 22 दिसंबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर-2026 की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग के निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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