{"_id":"6afdf5f3ccfd093ba50969b7","slug":"changes-to-the-schedule-for-the-revision-of-electoral-rolls-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-85704-2026-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए समय-सारिणी में बदलाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए समय-सारिणी में बदलाव

नोएडा ब्यूरो

Updated Thu, 19 Nov 2026 12:31 AM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 12:31 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

