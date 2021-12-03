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Faridabad News: सड़क हादसों के बाद मौके से भागने वाले 3773 वाहन चालकों के चालान

Mon, 16 Nov 2026 12:08 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:08 AM IST
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Challans issued to 3,773 drivers who fled the scene after road accidents
फरीदाबाद। यातायात पुलिस ने जनवरी से अगस्त 2026 तक सड़क हादसों के बाद मौके से भागने वाले 3773 वाहन चालकों के चालान किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, मई में सबसे अधिक 765 चालान किए गए, जबकि अप्रैल में यह संख्या सबसे कम 286 रही।
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यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में 342, फरवरी में 295, मार्च में 292, जून में 503, जुलाई में 742 और अगस्त में 548 चालान हुए। मई और जुलाई में ऐसे मामलों की संख्या अधिक दर्ज की गई। हादसे के बाद चालक के मौके से भागने पर घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिलने में देरी हो सकती है। इससे दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान करना भी पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है। ट्रैफिक एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। संवाद
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