फरीदाबाद। सराय मार्केट के प्रधान और युवा भाजपा नेता करण गोयल को हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अक्षत दहिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांग जोशी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से उनकी नियुक्ति की है। नियुक्ति पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताई।करण गोयल ने इसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उनका प्रयास युवाओं को संगठन से जोड़कर पार्टी को मजबूत करना रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांग जोशी और प्रदेशाध्यक्ष अक्षत दहिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया। करण गोयल इससे पहले भाजपा सराय मंडल अध्यक्ष, भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, उपाध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ब्यूरो