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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बड़खल रोड और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एफएमडीए ने योजना तैयार की है। अचीवर्स सोसाइटी के पास से पाली गांव होते हुए नंगला एन्क्लेव तक सीवर लाइन बिछाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस योजना के साकार होने पर आसपास की कॉलोनियों और गांवों में रहने वाले लोगों को सीवर निकासी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे भविष्य में बढ़ती आबादी के हिसाब से सीवर नेटवर्क विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। इसके लिए विभाग ने सर्वे करवाने की तैयारी शुरू कर दी है।फिलहाल इस मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने से पहले तकनीकी सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एफएमडीए ने टेंडर जारी कर दिया है। सर्वे करने वाली एजेंसी यह पता लगाएगी कि अचीवर्स सोसाइटी से नंगला एन्क्लेव तक किस मार्ग से सीवर लाइन बिछाना तकनीकी रूप से उपयुक्त रहेगा। इसमें पाली गांव के रास्ते की ऊंचाई, सीवर लाइन का इनवर्ट लेवल, दूरी और अलाइनमेंट का आकलन किया जाएगा।इस प्रस्तावित योजना का स्थानीय लोगों के लिहाज से काफी महत्व है। रिहायशी क्षेत्र और आसपास की आबादी बढ़ने के साथ सीवर व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी हो जाता है। सीवर लाइन का नेटवर्क विकसित होने से संबंधित क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करने में मदद मिल सकती है। इससे सीवर ओवरफ्लो, गंदे पानी के जमाव और खुले में सीवर बहने जैसी संभावित समस्याओं को रोकने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा। एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता ओमदत्त ने बताया कि सीवर लाइन डलने के बाद सीवर जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके लिए पहले सर्वे करवाया जाएगा।