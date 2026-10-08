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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Car crashes into green belt after breaking through divider at Ankhir Chowk.

Faridabad News: अनखीर चौक पर डिवाइडर तोड़कर ग्रीन बेल्ट में घुसी कार

Thu, 08 Oct 2026 11:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:00 PM IST
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Car crashes into green belt after breaking through divider at Ankhir Chowk.
फरीदाबाद। अनखीर चौक के पास बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 12 बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए ग्रीन बेल्ट में बनी झुग्गियों में जा घुसी। हादसे में झुग्गी में मौजूद 10 वर्षीय बच्ची घायल हो गई।
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हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, प्याली चौक से हार्डवेयर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी देर रात करीब दो बजे तेज रफ्तार कार ट्राले से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार चालक घायल हो गया। सड़क किनारे मौजूद दो लोगों ने कार को तेज गति से अपनी ओर आता देख समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।
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