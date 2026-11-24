फरीदाबाद के एक होटल में दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की 19 वर्षीय छात्रा का शव मिला है। युवती सोमवार से अपने पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ होटल में ठहरी हुई थी।

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वह घर से कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी। मगर, देर रात तक घर नहीं लौटी। जिसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान सराय थाना पुलिस ने उन्हें होटल रूम में शव पड़ा होने की सूचना दी। परिवार मौके पर पहुंचा तो कमरे से चूहे मारने की दवा की शीशी, कॉलेज बैग और एक सुसाइड नोट मिला।