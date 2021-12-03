{"_id":"6aa59f0e37175ab4190c3894","slug":"blo-will-remain-present-at-polling-stations-even-on-holidays-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-79841-2026-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: छुट्टी के दिन भी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: छुट्टी के दिन भी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ

नोएडा ब्यूरो

Updated Sun, 13 Sep 2026 12:20 AM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 12:20 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

