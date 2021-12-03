Faridabad News: भोजनालय के बाहर खड़ी बाइक चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में भोजनालय के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पदम नगर निवासी रमन ने पुलिस को बताया कि 13 सितंबर की रात करीब एक बजे उसने बाइक भोजनालय के पास लॉक करके खड़ी की थी। रात करीब तीन बजे वह भोजनालय में सो गया। सुबह पांच बजे उठने पर बाइक गायब मिली। उसने परिजनों और दोस्तों से पूछताछ के साथ आसपास तलाश की, लेकिन बाइक नहीं मिली। शिकायत पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने 14 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
विज्ञापन