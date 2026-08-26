Faridabad News: केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ पर रोक
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:54 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:54 PM IST
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फरीदाबाद।
जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी-2026 परीक्षा को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास अनावश्यक भीड़ और किसी भी तरह की बाधा पर रोक लगाई है। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। जिले में साहूपुरा-सुनपेड़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र बल्लभगढ़ स्थित कॉन्फिएंस एलायंस सर्विसेज, सेक्टर-20बी में बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित आईओएन डिजिटल जोन और जवाहर कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड स्थित वीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ब्यूरो
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जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी-2026 परीक्षा को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास अनावश्यक भीड़ और किसी भी तरह की बाधा पर रोक लगाई है। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। जिले में साहूपुरा-सुनपेड़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र बल्लभगढ़ स्थित कॉन्फिएंस एलायंस सर्विसेज, सेक्टर-20बी में बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित आईओएन डिजिटल जोन और जवाहर कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड स्थित वीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ब्यूरो