Faridabad News: केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ पर रोक

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जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी-2026 परीक्षा को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास अनावश्यक भीड़ और किसी भी तरह की बाधा पर रोक लगाई है। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। जिले में साहूपुरा-सुनपेड़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र बल्लभगढ़ स्थित कॉन्फिएंस एलायंस सर्विसेज, सेक्टर-20बी में बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित आईओएन डिजिटल जोन और जवाहर कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड स्थित वीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ब्यूरो