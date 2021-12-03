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Faridabad News: नशे के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान

Sun, 08 Nov 2026 12:00 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:00 AM IST
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Awareness campaign launched against substance abuse
बल्लभगढ़। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की ओर से शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों का अवकाश होने के कारण इस कार्यक्रम में विद्यालय के वाहन चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जागरूकता एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा साइकिल से विद्यालय पहुंचे और कर्मचारियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। डॉ. वर्मा ने कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसे पदार्थों का सेवन कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। संवाद
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