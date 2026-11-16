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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। वडोदरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैंटर चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया और बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने आरोपी अमरनाथ को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कैंटर और एक तलवार भी बरामद की है। यह घटना 15 नवंबर को सुबह करीब 9:20 बजे एनजीटी नाका, सीकरी पर हुई। ईएएसआई हनुमान सिंह अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने वडोदरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर को रोकने का इशारा किया। चालक ने रुकने के बजाय कैंटर यातायात पुलिसकर्मियों की तरफ मोड़ दिया। उसने बैरिकेड को टक्कर मारकर तोड़ दिया और मौके से तेज रफ्तार में भाग निकला। पुलिस टीम ने अपनी सरकारी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जाजरू कट के पास घेराबंदी कर कैंटर को धर दबोचा।पकड़े जाने पर चालक अमरनाथ ने नो एंट्री के प्रतिबंध से बचने की बात कही। पूछताछ के दौरान उसने कैंटर के अंदर से एक तलवार निकालकर पुलिसकर्मियों को डराने की कोशिश की। सीकरी चौकी पुलिस ने कैंटर से तलवार जब्त कर ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।