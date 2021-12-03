फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   At the Diwali fair, children set up stalls selling spicy, flavorful snacks.

Faridabad News: दिवाली मेले में बच्चों ने लगाए चटपटे व्यंजनों के स्टॉल

Wed, 04 Nov 2026 12:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
At the Diwali fair, children set up stalls selling spicy, flavorful snacks.
फरीदाबाद। सेक्टर-8 स्थित नालंदा पब्लिक स्कूल में दिवाली मेले का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने आकर्षक फूड स्टॉल लगाकर अपनी कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बच्चों ने गोलगप्पे, चाट, पाव भाजी, भेलपुरी, सैंडविच, मोमोज, नूडल्स, बर्गर और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के स्टॉल लगाए। इन पर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली। विद्यार्थियों ने खुद व्यंजनों को तैयार करने और परोसने में उत्साह दिखाया। इसके अलावा विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीके शर्मा उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed