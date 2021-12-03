फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Approval granted for Aravalli protection wall, stalled for three years

Faridabad News: तीन साल से अटकी अरावली की सुरक्षा दीवार को मिली मंजूरी

Wed, 04 Nov 2026 12:00 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Approval granted for Aravalli protection wall, stalled for three years
पाली पुलिस चौकी से एमवीएन स्कूल तक लगभग एक करोड़ से बनेगी छह किलोमीटर लंबी दीवार, सीसीटीवी भी लगेंगे
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अरावली के जंगलों में अवैध खनन, अतिक्रमण और बाहरी लोगों की अनधिकृत आवाजाही रोकने के लिए एक करोड़ रुपये से छह किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। पाली पुलिस चौकी से सूरजकुंड रोड स्थित स्कूल तक लगभग छह किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। वन विभाग ने नवंबर के अंतिम सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है।
अधिकारियों ने बताया कि अरावली वन क्षेत्र की सीमा कई जगह सड़क और आबादी से सटी हुई है। इसके कारण बाहरी लोगों का जंगल में आना-जाना बना रहता है। कई बार लोग वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियां भी करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा दीवार बनने से जंगल की सीमा निर्धारित हो जाएगी और अनधिकृत प्रवेश पर भी रोक लगाई जा सकेगी। वन विभाग ने वर्ष 2023 में ही इस हिस्से में दीवार बनाने की योजना तैयार की थी, लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब बजट स्वीकृत होने के बाद विभाग ने इसे धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है।
विज्ञापन

-----
वन्य जीवों के बाहर आने की नहीं रहेगी आशंका
वन मंडल अधिकारी झलकार उयके ने बताया कि वन्य क्षेत्र से कई बार वन्य जीव आबादी में पहुंच जाते हैं। दीवार बनने के बाद यह आशंका नहीं रहेगी। अरावली का जंगल तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय और सियार समेत कई वन्यजीवों का प्राकृतिक ठिकाना है। वहीं जंगल में आने वाले बाइकर्स भी यहां नहीं आ पाएंगे। अवैध खनन पर रोक लग सकेगी और आमजनों के साथ वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए चारो ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed