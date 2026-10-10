Faridabad News: तिलहन मिशन के लिए 12 अक्तूबर तक करें आवेदन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:16 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:16 PM IST
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हथीन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए वैल्यू चेन पार्टनर्स का चयन किया जाएगा। इसके लिए 12 अक्तूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। कृषि उपनिदेशक डॉ. जागीर सिंह के अनुसार, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी समितियां और सार्वजनिक व निजी कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। आवेदक संस्था का पंजीकृत होना और जिले में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है। एफपीओ व सहकारी समितियों में कम से कम 200 किसान पंजीकृत होने चाहिए। साथ ही, पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर नौ लाख रुपये से अधिक होना अनिवार्य है। संवाद
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