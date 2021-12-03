Faridabad News: 30 नवंबर को फरीदाबाद आएंगी अम्मा

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फरीदाबाद। गुरु माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) 30 नवंबर को फरीदाबाद आएंगी। भारत यात्रा 2026 के तहत सेक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल परिसर में सुबह 11 बजे से आध्यात्मिक समागम आयोजित किया जाएगा। इसमें दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में अम्मा का आध्यात्मिक प्रवचन, सत्संग, सामूहिक ध्यान, भजन और व्यक्तिगत दर्शन की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को उनके विचार सुनने और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। संवाद