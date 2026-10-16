Faridabad News: पिता का घर पति के ना कराने का दबाव बनाने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। एसजीएम नगर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए प्रताड़ित करने और बेटी पैदा होने पर घर से निकालने का मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर उसका वेतन लेने, उसके नाम पर लोन कराने और पिता का घर पति के नाम कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दूसरे मामले में विवाहिता ने पति पर कार और 10 लाख रुपये मांगने व बेटी पैदा होने पर ताने देकर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है।पटेल चौक के पास रहने वाली स्वाति आनंद ने शिकायत में बताया कि उनकी शादी 16 नवंबर 2017 को अशोक एन्क्लेव, सेक्टर-35 निवासी रतन भूषण से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति रतन भूषण, ससुर भारत भूषण, सास मधु बाला और देवर किशन व शशि भूषण दहेज की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के अनुसार, नौकरी से मिलने वाली उनकी पूरा वेतन ले लिया जाता था। उनके नाम पर गाड़ियां और लोन भी कराए गए, जिनकी किस्तें वह अपनी सैलरी से भरती थीं। शिकायत के मुताबिक, ससुराल पक्ष उन पर पिता का घर पति के नाम कराने का दबाव बनाता था। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। आरोप है कि 16 दिसंबर 2024 को उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।वहीं दूसरे मामले में एसजीएम नगर के ब्लॉक-ए निवासी कविता मीना ने शिकायत में बताया कि उनकी शादी एक मार्च 2025 को पुल प्रहलादपुर निवासी हरीमोहन मीना से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति उनसे कार और मायके से 10 लाख रुपये लाने की मांग करने लगा। कविता के अनुसार, उनकी छह महीने की बेटी है। बेटी पैदा होने पर पति ताने देता था कि वह उन्हें अपने साथ नहीं रखेगा। आरोप है कि उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों मामलों में 14 व 15 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।