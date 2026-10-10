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Faridabad News: पुलिस को देखकर शराब की पेटी छोड़कर भागा आरोपी, 11 बोतल बरामद

Sat, 10 Oct 2026 06:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:12 PM IST
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Accused fled leaving behind a carton of liquor upon seeing the police; 11 bottles recovered.
पलवल। शहर थाना पुलिस ने गोरिल्ला मोहल्ले में कार्रवाई कर 11 बोतल के बराबर अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने भारत उर्फ अंडा निवासी गोरिल्ला मोहल्ला के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शहर थाना प्रभारी नरेंद्र राणा के अनुसार, बृहस्पतिवार रात एएसआई प्रेम सिंह और एसपीओ हरीचंद गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी शराब की पेटी छोड़कर गलियों से फरार हो गया। पेटी से 32 पव्वे आई-कॉनिक व्हाइट और 12 पव्वे रॉयल चैलेंज अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने नमूना लेकर बाकी शराब कब्जे में ले ली। मामले की जांच जारी है। संवाद
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