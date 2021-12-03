Faridabad News: सोशल मीडिया पर न्यूज पेज चलाता है विजिलेंस अधिकारी बनकर पहुंचा आरोपी

फरीदाबाद। बीके अस्पताल में खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा को नौकरी से हटवाने की धमकी देने वाला 65 वर्षीय आरोपी उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर न्यूज कंटेंट का पेज चलाता है। पूछताछ में उसने खुद को पत्रकार बताया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अखबार में बीके अस्पताल के एंबुलेंस के करीब 50 लाख रुपये के डीजल घोटाले से संबंधित खबर पढ़ी थी। इसके बाद वह चार नवंबर को अस्पताल पहुंचा और खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर अधिकारियों पर रौब झाड़ने लगा।पुलिस को आरोपी के पास से डीजल घोटाले से संबंधित अखबार की कटिंग भी मिली है। पूछताछ में उसने अस्पताल पहुंचने और खुद को विजिलेंस अधिकारी बताने से जुड़ी जानकारी दे दी। इसके चलते पुलिस ने आरोपी का रिमांड नहीं लिया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी की पहचान राजेंद्र सिंह निवासी भटोना, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। उसने पूछताछ में नियुक्ति से संबंधित कुछ दावे भी किए थे। हालांकि, उसकी पहचान और गतिविधियों की जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के दिन सीएमओ को उसके व्यवहार पर शक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस बुला ली थी।