Faridabad News: ठगी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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फरीदाबाद। मोबाइल में एप डाउनलोड करने के बाद बैंक खाते से 95 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव बिलायत नगर बुलंदशहर निवासी पीयूष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, भाटिया कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसने 30 नवंबर 2025 को मोबाइल में एक एप डाउनलोड किया था। इसके बाद उसके बैंक खाते से तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 50 हजार, 40 हजार और पांच हजार रुपये निकाल लिए गए। इस तरह खाते से कुल 95 हजार रुपये की रकम निकल गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संवाद