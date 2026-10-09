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Faridabad News: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप

Fri, 09 Oct 2026 08:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 08:20 PM IST
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Accusation of raping a young woman under the pretext of marriage.
गुरुग्राम। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूलरूप से दिल्ली निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी दोस्ती झाड़सा निवासी एक युवक से हुई थी। आरोप है कि एक जुलाई को युवक ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया। शिकायत के अनुसार, जब युवती ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने और उसके परिजनों ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद युवती को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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