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Faridabad News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का आरोप

Fri, 16 Oct 2026 11:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:09 PM IST
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Accusation of raping a woman after entering her home
विरोध करने पर जान से मारने की दी धमकी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में घर में घुसकर सो रही महिला से दुष्कर्म करने और विरोध करने पर पीड़िता व उसके परिजनों को जातिसूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी देने मामला सामने आया है। पीड़िता और उसके परिजनों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि दो दिन पहले वह रात को अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी, जबकि उसका पति रात की ड्यूटी पर गया हुआ था। रात करीब 1:00 से 1:30 बजे के बीच गांव का ही रहने वाला आरोपी घर का गेट खोलकर अंदर घुस आया और दुष्कर्म किया। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी भागने लगा। इस दौरान सास-ससुर और पड़ोसियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को जातिसूचक शब्द कहते हुए पुलिस में शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सेक्टर-58 थाना ने पीड़िता की शिकायत पर 15 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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