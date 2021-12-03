Faridabad News: 1.03 करोड़ रुपये गबन के आरोपी अकाउंटेंट को जमानत

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जनवरी 2026 में आंतरिक जांच के दौरान 1,03,65,937 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और पुलिस अंतिम रिपोर्ट 11 अगस्त को अदालत में दाखिल कर चुकी है। मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए अदालत ने जमानत मंजूर की। आरोपी बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेगा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। संवाद

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फरीदाबाद। कंपनी के खाते से 1.03 करोड़ रुपये से अधिक के कथित गबन के आरोपी अकाउंटेंट नवीन कुमार को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने नवीन कुमार की याचिका मंजूर करते हुए उसे एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।