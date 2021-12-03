फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Accountant accused of embezzling Rs 1.03 crore granted bail

Faridabad News: 1.03 करोड़ रुपये गबन के आरोपी अकाउंटेंट को जमानत

Mon, 02 Nov 2026 12:48 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Accountant accused of embezzling Rs 1.03 crore granted bail
फरीदाबाद। कंपनी के खाते से 1.03 करोड़ रुपये से अधिक के कथित गबन के आरोपी अकाउंटेंट नवीन कुमार को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने नवीन कुमार की याचिका मंजूर करते हुए उसे एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

जनवरी 2026 में आंतरिक जांच के दौरान 1,03,65,937 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और पुलिस अंतिम रिपोर्ट 11 अगस्त को अदालत में दाखिल कर चुकी है। मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए अदालत ने जमानत मंजूर की। आरोपी बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेगा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed