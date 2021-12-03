Faridabad News: ठगी में खाताधारक गिरफ्तार

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बल्लभगढ़। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर टास्क पूरा करने के नाम पर निवेश कराने और 76,950 रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने खाताधारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दिल्ली के शाहदरा स्थित बिहारी कॉलोनी निवासी आदित्य आनंद के रूप में हुई है। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सेक्टर-3 निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि चार सितंबर को उसे टेलीग्राम के एक ग्रुप में जोड़ा गया। इसमें समाचार संबंधी चैनल और ग्रुप को फॉलो करने के टास्क दिए गए। टास्क पूरा करने पर उसे 120 रुपये मिले। इसके बाद उसे प्रीमियम टास्क के नाम पर दूसरी टेलीग्राम आईडी से संपर्क करने के लिए कहा गया। संवाद