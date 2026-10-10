Faridabad News: कुरीतियों के खिलाफ गांव-गांव चलाएंगे जन जागरण अभियान

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अखिल भारतीय शहीदाने सभा की मासिक बैठक हथीन स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. असगर हुसैन ने की। इसमें समाज में पारस्परिक समरसता बढ़ाने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत व डॉ. प्रभु दयाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में जागरूकता लाने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाने की जरूरत है। बैठक में सेवानिवृत्त बीईओ सद्दीक अहमद, मास्टर जाकिर हुसैन, निसार अहमद, कवि केसरी, रामकिशन, सुखबीर सिंह और समाजसेवी लवकुश रावत सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद