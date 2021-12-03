Faridabad News: गांवों और शहर में होगा राष्ट्रीय सर्वे

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एनएसओ के फरीदाबाद उप-क्षेत्रीय कार्यालय की सहायक निदेशक अग्रिमा रस्तोगी ने बताया कि सितंबर में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (एनएचआईएस), प्रवासन विवरण सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) और कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया जाएगा। ब्यूरो