Faridabad News: हरियाणा दिवस पर कार्यक्रम में दिखाई दी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक

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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। हरियाणा दिवस के अवसर पर रविवार को एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया मौजूद रहीं। दीप जलाकर उन्होंने कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए, जिन्होंने हरियाणवी लोकगीतों और लोकनृत्यों की प्रस्तुतियों से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई।सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत एनआईटी-3 स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की हरियाणवी गीत पर आधारित नृत्य प्रस्तुति से हुई। इसके बाद सेक्टर-55 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने लोकगीत प्रस्तुत किया। वहीं, सराय ख्वाजा स्थित राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।मुख्य अतिथि एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि हरियाणा दिवस प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को याद करने का विशेष अवसर है। कार्यक्रम के दौरान सीईओ जिला परिषद शिखा, सीटीएम अंकित कुमार, डीआईपीआरओ मनोज कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे।राष्ट्रपति के संबोधन का हुआ लाइव प्रसारणहरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्यस्तरीय हीरक जयंती समारोह का लाइव प्रसारण भी कार्यक्रम में किया गया। कुरुक्षेत्र में अतिथि के तौर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं। उन्होंने वहां से सभी को संबोधित किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। फरीदाबाद में मौजूद अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से राष्ट्रपति का संबोधन और समारोह की गतिविधियां देखीं।